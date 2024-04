Alstom va vendre une partie de ses activités de signalisation en Amérique du Nord

L’entreprise française conserve certaines activités de signalisation en Amérique du Nord comme celles concernant les métros et trains automatiques (systèmes CBTC et ETCS). Alstom avait annoncé lors de ses résultats semestriels en novembre son intention de céder entre 500 millions et 1 milliard d’euros d’actifs pour réduire sa dette et maintenir sa notation, peu après avoir révélé une consommation excessive de trésorerie.