Alstom profite de la soif de trains pour doper ses résultats

Des résultats très prometteurs pour Alstom. Le chiffre d’affaires du constructeur ferroviaire a atteint 18,5 milliards d’euros (+4,9% sur un an), avec une marge d’exploitation de 6,4% et des flux financiers (cash-flow) en forte hausse à 502 millions d’euros, selon un communiqué.

Alstom profite de la « demande soutenue du marché » ferroviaire et compte améliorer ces résultats sur l’exercice 2025-2026 : il vise une croissance organique de son chiffre d’affaires entre 3% et 5%, avec une marge d’exploitation ajustée prévue à environ 7 % et une génération de cash-flow libre dans une fourchette de 200 à 400 millions d’euros.

Le groupe « a connu une année solide en 2024/25, réalisant une nouvelle performance commerciale robuste et enregistrant des commandes record dans les Services et la Signalisation », a commenté son directeur général Henri Poupart-Lafarge, dans le communiqué. « En gérant efficacement notre portefeuille de projets et en réalisant des économies de coûts, nous sommes bien positionnés pour suivre notre trajectoire financière », a poursuivi le directeur général.