Alstom : +2,8 % du chiffre d’affaires au 1er trimestre et forte hausse des commandes

Les commandes en services, signalisation et système représentent près de la moitié du total (42%) des prises de commande du premier trimestre. L’Europe reste ultra majoritaire et pèse pour 85% des commandes reçues, contre 70% il y a un an. Alstom a notamment obtenu un contrat pour la livraison de 96 rames RER NG pour le RER D en Ile-de-France, pour environ 1,7 milliard d’euros.

Le groupe a également décroché via un consortium un gros contrat en Bulgarie où il fournira 35 trains interrégionaux électriques et 15 ans de maintenance. Le contrat total est de 720 millions d’euros dont 600 millions pour Alstom. L’activité matériel roulant, soit la construction des voitures et motrices des trains, a rapporté 2,4 milliards d’euros au premier trimestre, en hausse de 3% (+5% de croissance organique) grâce à la montée en cadence en Allemagne.

Alstom (lire nos articles) y a remporté un contrat de 3,6 milliards d’euros l’année dernière pour la livraison de trains régionaux dans le nord-ouest du pays. En février, il y a ajouté un contrat-cadre de 600 millions d’euros pour moderniser et numériser le réseau ferroviaire allemand.