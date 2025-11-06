PUB

Vitrages, sous-face de la coque, étanchéité, la chapelle de Ronchamp en travaux

Des échafaudages ont pris place dans la chapelle Notre-Dame du Haut de Ronchamp
D'après les délais prévus, les travaux devraient se finir fin décembre. | ©Jade Belleville

Depuis ce lundi 27 octobre, des échafaudages ont repris place dans la chapelle Notre-Dame du Haut de Ronchamp. Entre le nettoyage de la sous-face de la coque, l’étude des vitrages et la remise à neuf de l'étanchéité, l’édifice entre dans une nouvelle phase de rénovation.

Décor inhabituel dans la chapelle de Notre-Dame du Haut à Ronchamp. Des échafaudages ont pris place depuis la semaine dernière au cœur du monument. Et pour cause, une nouvelle phase de travaux est en cours. Mais pas seulement: les vitrages comportant certains dessins et écritures du célèbre architecte Le Corbusier sont à l’étude en vue d’une rénovation. 

Les vitrages en étude

Le lundi 27 octobre, l’entreprise belfortaine Albizzati a mis en place ses échafaudages pour permettre à différents spécialistes d’examiner les vitrages. Au total, sept experts ont analysé le verre : maître verrier, spécialités de la peinture,… « Il y a aussi des personnes qui ont fait des inventaires sur les épaisseurs des verres, sur la manière de les mastiquer », ajoute Jean-Jacques Virot, président de l’association propriétaire de l’édifice, Œuvre Notre-Dame du Haut. 

Une expertise nécessaire puisque, avec le temps, certains des vitrages se sont abîmés. C’est notamment le cas pour des détails comme des fleurs ou des écritures. Le Corbusier ayant choisi de peindre sur le verre froid, les motifs sont plus délicats. « Quand on fait de la peinture à chaud, il y a plus d’adhérence entre la couche picturale et le vitrage. Mais, dans la peinture à froid il n’y a pas cette adhérence et donc les motifs s’écaillent », explique Jean-Jacques Virot. 

Au printemps, le panel d’experts va rendre son rapport. À partir de ce compte-rendu, deux interventions vont suivre. « Le souci premier, c’est de fixer ce qui est fragile, ça c’est la conservation, puis le deuxième temps c’est de restituer l’origine des dessins », précise le président de l’association. 

Nettoyage de la sous-face de la coque au laser

Depuis lundi 3 novembre, une autre rénovation est en cours, toujours au sein de la chapelle. Martin Labouré, de l’entreprise MESCLA Patrimoine, basée près de Strasbourg, est perché à plus de huit mètres de hauteur. Équipé de lunettes spéciales et d’un laser, il a pour mission de nettoyer la sous-face de la coque de la chapelle. À l’origine restaurateur de sculptures, il avait déjà travaillé sur la chapelle Notre-Dame du Haut pour la restauration des mobiliers en béton brut. 

Le laser comme outil de nettoyage n’a pas été choisi par hasard. « Ça crée une onde de choc dans la couche de salissure, ce qui va la casser et l’expulser du support sous forme d’aérosol », explique Martin Labouré. Tout en haut de l’échafaudage, il fait une démonstration. Le laser passe petit à petit sur la couche noire de plafond et fait réapparaître la teinte gris clair d’origine. Malgré la légère odeur de brûlé qui se dégage, le restaurateur l’assure, la machine n’abîme pas le plafond. « On ne risque pas d’abîmer la matière », explique-t-il. 

Depuis l’inauguration de la chapelle en 1955, les 420m² de la sous-face de la coque n’ont pas été restaurés. Avec son laser, Martin Labouré peut faire un mètre carré par heure. Le restaurateur estime que ce travail minutieux va lui prendre entre « trois semaines et un mois »

Martin Labouré nettoie la sous-face de la coque à l'aide d'un laser
Le nettoyage de la sous-face de la coque devrait prendre entre trois semaines et un mois. | ©Jade Belleville

Remise à neuf de l'étanchéité

Une dernière opération va commencer dans les prochains jours: la remise à neuf de l’étanchéité de la toiture par l’entreprise SMAC. Pour cela, une tourelle d’échafaudages sera installée à l’extérieur pour pouvoir monter les matériaux. « La première opération est d’arracher ce qui existe, retrouver le béton pour repartir à zéro », explique Jean-Jacques Virot. 

Ce chantier sera progressif, c’est-à-dire que l’étanchéité d’origine ne sera pas retirée d’un seul coup. « Ils vont faire en sorte que chaque soir l’étanchéité soit totale », précise le président de l’association. Selon le délai estimé, cette dernière étape devrait se terminer fin décembre. 

Durant toute la durée des travaux, la chapelle Notre-Dame du Haut reste ouverte aux visiteurs. Pour les adultes, il faudra compter 9 euros, les tarifs réduits 6,50 €, les étudiants et carte avantages jeunes 6,50 euros, les religieux 6 euros et les enfants (8 – 17 ans) 5€.

Nos derniers articles

Anthony Pelletier, directeur du l'Open du Lion, tournoi de tennis organisé par l'ASM Belfort.

Avec l’Open du Lion, le tennis belfortain s’ouvre au monde professionnel

Le tournoi de tennis de l’Open du Lion se termine ce dimanche, avec la venue du champion français Benoit Paire. Depuis plusieurs années, le tournoi se consolide et devient un lieu de rencontre du tissu économique local. Interview d'Anthony Pelletier, directeur du tournoi.
Deux comédiens assis sur un canapé jouent une scène

Du théâtre pour sensibiliser les entreprises à la sobriété énergétique

Le club « les entreprises s’engagent » du Territoire de Belfort a sensibilisé, ce mardi 5 novembre, sur les enjeux de la sobriété énergétique. Originalité: il l’a fait grâce à une pièce de théâtre. De l’humour pour un sujet bien sérieux.
Centrale nucléaire de Taishan, en Chine | ©EDF Energy

Arabelle Solutions se lie à un industriel chinois pour la maintenance de Taishan

Arabelle Solutions vient de signer un accord de collaboration avec Dongfang Electric corporation, fabricant chinois d’équipements énergétiques, pour la maintenance de la centrale nucléaire de Taishan.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC