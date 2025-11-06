Vitrages, sous-face de la coque, étanchéité, la chapelle de Ronchamp en travaux

Le lundi 27 octobre, l’entreprise belfortaine Albizzati a mis en place ses échafaudages pour permettre à différents spécialistes d’examiner les vitrages. Au total, sept experts ont analysé le verre : maître verrier, spécialités de la peinture,… « Il y a aussi des personnes qui ont fait des inventaires sur les épaisseurs des verres, sur la manière de les mastiquer », ajoute Jean-Jacques Virot, président de l’association propriétaire de l’édifice, Œuvre Notre-Dame du Haut.

Une expertise nécessaire puisque, avec le temps, certains des vitrages se sont abîmés. C’est notamment le cas pour des détails comme des fleurs ou des écritures. Le Corbusier ayant choisi de peindre sur le verre froid, les motifs sont plus délicats. « Quand on fait de la peinture à chaud, il y a plus d’adhérence entre la couche picturale et le vitrage. Mais, dans la peinture à froid il n’y a pas cette adhérence et donc les motifs s’écaillent », explique Jean-Jacques Virot.

Au printemps, le panel d’experts va rendre son rapport. À partir de ce compte-rendu, deux interventions vont suivre. « Le souci premier, c’est de fixer ce qui est fragile, ça c’est la conservation, puis le deuxième temps c’est de restituer l’origine des dessins », précise le président de l’association.