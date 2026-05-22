Une semaine pour installer les scènes du Fimu, le défi d’Alix Duprez

Avec son pull floqué du programme de l’édition 2025 du Fimu. Devant le kiosque, il positionne les poteaux qui soutiendront les enceintes. « Il y a aussi un aspect très technique. L’enceinte est posée là, on va faire en sorte que le son n’aille pas taper partout : sur la cathédrale, sur le voisinage… C’est ce que l’on appelle l’émergence », explique Alix Duprez. Pour éviter ce genre de problème, le planning est millimétré pour ne pas que deux concerts se gênent mutuellement. « On ne peut pas se permettre qu’au kiosque ça joue en même temps que la cathédrale. »

Avec un festival au centre-ville, des paramètres doivent être pris en compte : stationnement, circulation, habitation…(lire notre article) Mais pas de quoi inquiéter Alix Duprez. Il n’envisage pas cela comme une difficulté, mais plutôt comme un challenge. « Quand tu es aux Eurockéennes, tu as un champ, tu fais ce que tu veux. » Par exemple, certains lieux de la ville ne sont pas accessibles aux camions trop lourds. Dans ce genre de cas, l’adaptation est la clé.

Il faut aussi prendre en compte la vie quotidienne des Belfortains. Il faut que, les matins, par exemple, les habitants puissent profiter de la ville sans encombre. « Il ne faut pas que les Belfortains soient chamboulés et que la ville ne soit pas enclavée. »