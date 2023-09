Une nouvelle antenne Radio Campus dans le nord Franche-Comté

En mai 2022, l’autorité de régulation de la communication audiovisuelle (Arcom) a lancé un appel à candidatures pour de nouvelles fréquences (88.8 FM et 89.4 FM) sur le territoire nord Franche-Comté. Radio Campus Besançon a déposé un dossier de candidature. « Déjà connectée au tissu culturel et institutionnel du territoire (Fimu, Eurockéennes, Moloco, IUT Nord Franche-Comté, La Poudrière), c’était une évidence », explique la station dans un communiqué. Le résultat est tombé le 6 septembre dernier. Le média a remporté la fréquence 88.8 FM sur les agglomérations de Belfort et Monbéliard. La prochaine étape : réussir à monter en gamme avec une réception de la radio DAB+, qui permet de compléter la diffusion FM et assurer un maillage plus fin des territoires.

Avec cette nouvelle zone de diffusion, Radio Campus va lancer une nouvelle antenne « Campus Belfort Montbéliard ». La programmation a déjà été décrite. Elle favorisera « l’émergence de nouveaux talents, dans les musiques actuelles, la création sonore et le podcast ». La radio compte aussi « véhiculer les valeurs de [leur] projet association » avec de l’éducation aux médias, de la lutte contre les discriminations ou de la sensibilisation à l’environnement en impliquant les acteurs de Belfort et Montbéliard.