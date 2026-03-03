Une montgolfière en l’honneur du pays de Montbéliard

Dans le ciel, elle ne manquera pas d’attirer les yeux ! Le cercle aérostatique du pays de Montbéliard a inauguré, samedi 28 février, une nouvelle montgolfière. Une montgolfière à la forme, pour le moins, originale. Elle arbore une fière tête de montbéliarde.

La montgolfière, qui porte le nom de Campenotte, se veut être un « véritable ambassadeur aérien », assure le club, né en 1995, dans son dossier de presse. La vache est un « clin d’œil au patrimoine rural et agricole local ». Elle a une « image chaleureuse, accessible et populaire ». Surtout, elle permet « une forte mémorisation visuelle », assure le cercle aérostatique. “Avec cette montgolfière, le CAPM fait voler l’identité du Pays de Montbéliard au-dessus des territoires », résument les responsables de l’association.