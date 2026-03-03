Une montgolfière en l’honneur du pays de Montbéliard

Le cercle aérostatique du pays de Montbéliard a inauguré une nouvelle montgolfière le 28 février.
Le cercle aérostatique du pays de Montbéliard a inauguré une nouvelle montgolfière le 28 février. | ©CAPM
En bref

Le cercle aérostatique du pays de Montbéliard a inauguré, samedi, une nouvelle montgolfière qui met à l’honneur le territoire. Elle est en forme de vache.

Dans le ciel, elle ne manquera pas d’attirer les yeux ! Le cercle aérostatique du pays de Montbéliard a inauguré, samedi 28 février, une nouvelle montgolfière. Une montgolfière à la forme, pour le moins, originale. Elle arbore une fière tête de montbéliarde.

La montgolfière, qui porte le nom de Campenotte, se veut être un « véritable ambassadeur aérien », assure le club, né en 1995, dans son dossier de presse. La vache est un « clin d’œil au patrimoine rural et agricole local ». Elle a une « image chaleureuse, accessible et populaire ». Surtout, elle permet « une forte mémorisation visuelle », assure le cercle aérostatique. “Avec cette montgolfière, le CAPM fait voler l’identité du Pays de Montbéliard au-dessus des territoires », résument les responsables de l’association.

Une montgolfière qui fait voler l'identité de Montbéliard

« Ce ballon répond aux standards techniques et de sécurité́ les plus exigeants, garantissant des vols stables, confortables et parfaitement sécurisés », rassure le club. La montgolfière a été réalisée par Ultramagic. Le cercle a exploité 13 montgolfière lors des trois dernières décennies. C’est la 14e montgolfière du cercle.

Ilyes Ghouil, le fondateur de Météo franc-comtoise (lire notre article), a parrainé le vol inaugural de cette montgolfière, en compagnie de Maïwene Barthelemy, agricultrice haut-saônoise et actrice, qui a joué dans le film Vingt Dieux. 

