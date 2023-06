Un fonctionnement voulu plus vert(ueux) pour les Eurockéennes de Belfort

1. 200 personnes sur le tri

200 personnes seront affectées sur 2 déchetteries éphémères et re-trieront les poubelles en 11 flux distincts de déchets. Une partie, les déchets organiques, seront envoyés à Agrivalor, en Alsace, pour générer de l’énergie neutre. « On leur a demandé un exemple concret de réutilisation. Par exemple, cela leur sert pour chauffer le complexe hôtelier et balnéo de Ribeauvillé. »

Concernant le camping, une demande de la part de la direction : ne laissez pas vos encombrants. « On a déjà du débarrasser des canapés, des gazinières », raconte avec humour le directeur du festival.

2. Eau de pluie pour le nettoyage

D’immenses citernes d’eau de pluie sont stockées dans le hall technique des Eurock et permettent de récupérer les eaux pluviales. De l’eau qui servira au nettoyage des véhicules de chantiers, des containers, etc.. 50 000 litres d’eau seront économisés, selon leur estimation, pour les besoins des chantiers.

3. Economie d’énergie

Des leds quasiment partout, chasses des moindres fuites, test des installations moins long…et moins de groupes électrogènes pour alimenter le festival. « On cherche à réduire au maximum les charges d’énergie fantôme. » Quant aux groupes électrogènes alimentés au fioul, ils passeront de 22 en 2016 à 9 en fonction, plus un de rechange. Ce sont des travaux d’enfouissement qui ont permis la création d’un réseau de haute tension. L’objectif est de réduire chaque année le nombre de groupes électrogènes.

4. Des espaces pour l’accessibilité, la prévention et la sécurité

L’espace all-access, conçu pour les personnes porteuses de handicap, va encore s’agrandir avec de nouveaux services. Les essentiels resteront, comme le bar tenu par des personnes atteintes de surdité.

On retrouvera également un espace prévention, avec pas moins de 50 000 bouchons d’oreilles, 20 000 préservatifs. Un espace conçu pour créer de l’écoute, sur le consentement, les addictions, l’alcool et les accidents de circulation.

Dernier dispositif, tout jeune encore, à expérimenter, le dispositif Listen Up. Plusieurs bénévoles avec des brassards pourront aider les festivaliers. Ils seront présents sur les stands, à la buvette, et seront formés pour rassurer, aider, accompagner en cas de problèmes. Agressions, perte d’un téléphone, d’un groupe d’amis… Ils seront en lien avec le Samu et la sécurité. « Il faut encore qu’on le teste pour l’améliorer », avoue Jean-Paul Rolland. Et ce dans peu de temps, rendez-vous dans moins de deux semaines !