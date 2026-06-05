PUB

Trois sites historiques de Franche-Comté racontés dans un film d’animation

Le stationnement sera gratuit à Belfort le samedi 28 novembre et à l’occasion du 1er jour du Black Friday indique la mairie de Belfort dans un communiqué de presse.
Le film d'animation dure six minutes. | ©Le Trois – Thibault Quartier

La progression de l’artillerie et des fortifications dans les sites historiques de Franche-Comté. Un sujet complexe mais vulgarisé dans un film documentaire d’animation.

Trois sites historiques franc-comtois se sont lancé un défi de taille : créer un film documentaire d’animation pour valoriser et découvrir le patrimoine militaire du territoire. La Citadelle de Belfort (lire notre article) et de Besançon ainsi que le Château de Joux se sont associés pour cette opération. La réalisatrice Armelle Renac et Pierre Rupp, directeur d’Héritage Virtuel, ont tous les deux participé au projet. 

Un mélange d’histoire et de pédagogie

Le film documentaire a été pensé pour s’adresser à un large public, ainsi le format court et l’animation ont été privilégiés. Le documentaire de moins de six minutes est aussi sous-titré en français, allemand et anglais. « Artillerie versus fortifications » retrace, comme son nom l’indique, l’histoire des trois forteresses.


 « Le visiteur oublie parfois l’origine et la nature même de ces lieux, à savoir des ouvrages militaires liés à la défense du territoire au cours des siècles », observe la Ville de Belfort dans un communiqué. Le documentaire met en lien l’évolution de l’architecture défensive et celle de l’artillerie des sites. Les spectateurs pourront découvrir comment la Citadelle de Belfort s’est modernisée au XIXe siècle face à l’évolution de l’artillerie. Avec des reconstitutions 3D, le film permet de rendre un sujet, à première vue académique, davantage ludique et dynamique.

Un film disponible sur Youtube et à la Citadelle

Le film documentaire est disponible sur le compte Youtube de la Ville de Belfort. Il sera également diffusé en continu dans le magasin à poudre dit « La Chapelle » situé dans le parcours découverte de la Citadelle de Belfort, et ouvert au public pendant les heures d’exploitations touristiques.

Nos derniers articles

Un radar autonome et mobile a été installé sur la RN 83 entre Denney et Lachapelle-sous-Rougemont, dans le Territoire de Belfort.

Un « radar chantier » installé dans la montée du Ballon d’Alsace

La préfecture du Territoire de Belfort annonce de mesures pour la sécurité routière au Ballon d’Alsace : un « radar chantier » et des contrôles avec véhicule banalisé s’ajoutent aux contrôles de gendarmerie opérés depuis le début du printemps.
,
Peugeot 5008 de 3e génération, motorisation hybride.

Le prix des voitures neuves a reculé de 2% en 2025

Le prix moyen de vente des voitures neuves en France a reculé de 2% en 2025, après une hausse ininterrompue pendant cinq ans qui a contribué à la chute des achats, indique une étude de l'Institut Mobilités en transition et C-Ways.
Des travaux de réfection de chaussée sont prévus à Sermanagny le vendredi 12 juin 2026.

Sermamagny : circulation difficile le 12 juin

La chaussée va être refaite le vendredi 12 juin sur la RD 465 qui traverse Sermamagny du nord au sud.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

94 Appartements5 Immeubles62 Maisons8 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC