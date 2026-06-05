Trois sites historiques de Franche-Comté racontés dans un film d’animation

Le film documentaire a été pensé pour s’adresser à un large public, ainsi le format court et l’animation ont été privilégiés. Le documentaire de moins de six minutes est aussi sous-titré en français, allemand et anglais. « Artillerie versus fortifications » retrace, comme son nom l’indique, l’histoire des trois forteresses.



« Le visiteur oublie parfois l’origine et la nature même de ces lieux, à savoir des ouvrages militaires liés à la défense du territoire au cours des siècles », observe la Ville de Belfort dans un communiqué. Le documentaire met en lien l’évolution de l’architecture défensive et celle de l’artillerie des sites. Les spectateurs pourront découvrir comment la Citadelle de Belfort s’est modernisée au XIXe siècle face à l’évolution de l’artillerie. Avec des reconstitutions 3D, le film permet de rendre un sujet, à première vue académique, davantage ludique et dynamique.