Trois sites historiques de Franche-Comté racontés dans un film d’animation

Trois sites historiques franc-comtois se sont lancé un défi de taille : créer un film documentaire d’animation pour valoriser et découvrir le patrimoine militaire du territoire. La Citadelle de Belfort (lire notre article) et de Besançon ainsi que le Château de Joux se sont associés pour cette opération. La réalisatrice Armelle Renac et Pierre Rupp, directeur d’Héritage Virtuel, ont tous les deux participé au projet.
Un mélange d’histoire et de pédagogie
Le film documentaire a été pensé pour s’adresser à un large public, ainsi le format court et l’animation ont été privilégiés. Le documentaire de moins de six minutes est aussi sous-titré en français, allemand et anglais. « Artillerie versus fortifications » retrace, comme son nom l’indique, l’histoire des trois forteresses.
« Le visiteur oublie parfois l’origine et la nature même de ces lieux, à savoir des ouvrages militaires liés à la défense du territoire au cours des siècles », observe la Ville de Belfort dans un communiqué. Le documentaire met en lien l’évolution de l’architecture défensive et celle de l’artillerie des sites. Les spectateurs pourront découvrir comment la Citadelle de Belfort s’est modernisée au XIXe siècle face à l’évolution de l’artillerie. Avec des reconstitutions 3D, le film permet de rendre un sujet, à première vue académique, davantage ludique et dynamique.
Un film disponible sur Youtube et à la Citadelle
Le film documentaire est disponible sur le compte Youtube de la Ville de Belfort. Il sera également diffusé en continu dans le magasin à poudre dit « La Chapelle » situé dans le parcours découverte de la Citadelle de Belfort, et ouvert au public pendant les heures d’exploitations touristiques.