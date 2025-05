Les photos, Jean-Paul Roland les voit comme « une sorte de vérité ». Celles qui échappent au bruit, à la frime, au décorum. Pour accompagner ces images, il pense à une voix littéraire capable d’en prolonger la portée. Il envoie alors un mail à Jean-Daniel Beauvallet, co-fondateur des Inrockuptibles, journaliste, vieil ami qui lui a, autrefois, présenté l’homme d’affaires Matthieu Pigasse.

« J’ai pensé que ces clichés pourraient peut-être t’inspirer quelques souvenirs personnels, anecdotes, aphorismes, ou justes maximes sur la musique, sur la vie, sur un peu tout au final », lui écrit-il dans un mail, le 17 juillet 2023. L’idée séduit Jean-Daniel Beauvallet, qui relève le défi. Le résultat : Standing on the Beach, clin d’œil assumé à The Cure. L’ouvrage, tiré à une centaine d’exemplaires aux éditions Braquage, mêle photos et textes, littérature légère et commentaires savoureux.

Beauvallet y distille métaphores, jeux de mots, poèmes, arbres généalogiques détournés… Le texte joue avec l’image, la complète, fait sourire tout en livrant des infos au détour d’une page. Il y glisse aussi un essai sur la photographie rock, ce qu’elle a été, ce qu’elle est devenue : « On a le sentiment que la photographie amenait à la musique. Maintenant, c’est moins le cas. C’est ce qu’il raconte dans cet essai », confie Jean-Paul Roland.