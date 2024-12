Smoby, un centenaire qui joue le pari de la fabrication française

Au coeur de l’usine d’Arinthod, petit village jurassien perdu dans le brouillard d’une fin novembre, Sonia Rolland supervise la chaîne d’emballage. Depuis huit ans elle travaille pour Smoby. Sa mère y a passé 46 ans. Ses deux grand-mères y étaient avant elles. “On est fiers d’avoir cette entreprise là chez nous, à Arinthod, de faire du Made in Jura, du jouet de qualité, de beaux jouets”, sourit-elle aux journalistes venus visiter l’usine, son léger accent trainant trahissant ses origines franc-comtoises.

Cent ans que Smoby, dont le siège est à Lavans-les-Saint-Claude tout proche, est un bassin d’emploi dans un département devenu un symbole du jouet en France. Mais pas encore tout à fait un siècle dédié aux enfants: en 1924, l’entreprise fabriquait des pipes en bois. C’est après-guerre qu’elle se tourne vers le plastique, à la faveur d’une commande des lessives Bonux, et à la fin des années 1960 qu’elle s’oriente véritablement vers le jouet avant de s’y consacrer totalement. Des décennies plus tard, et après un rachat par le groupe familial allemand de Simba Dickie Group en 2008, Smoby assume fièrement sont titre de premier fabricant de jouets en France, aux côtés d’autres acteurs comme Asmodee (spécialiste du jeu de société), Janod, Ecoiffier…

Depuis 2020, le fabricant, qui compte 360 salariés, a relocalisé une partie de sa production de Chine en France. “Relocaliser, c’est prendre des positions très fortes pour faire en sorte de fabriquer en France”, affirme Alexis Delorme, DG de Smoby. “Il faut être très bon industriellement et en termes de développement produit”. La gamme Little Smoby a été choisie pour cette stratégie: une gamme du premier âge, le plus gros segment sur le marché du jouet. “On a commencé avec quatre références en 2020. Et fort du succès, c’est 24 références qui sont fabriquées aujourd’hui dans le Jura”, se félicite M. Delorme. Une situation rendue possible par l’investissement réalisé par la maison-mère allemande, assure le directeur général: 67 millions d’euros entre 2010 et 2024.