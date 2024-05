“Ce qui m’a toujours animé dans l’art, c’est la possibilité d’exprimer des choses et de faire réagir le spectateur”, ajoute-t-il. Nature menacée par l’humain, migrants en péril, racisme… “Je ne sépare pas les questions, j’aime la nuance.” Une bouteille d’eau en plastique géante abandonnée dans un paysage idyllique des Vosges, une fillette qui semble crier sa solitude face à une vallée. “Ce que je raconte va induire le lieu où je vais le réaliser”, poursuit Saype, qui se dit fasciné par “l’émotion hyperpuissante” du peintre William Turner.

“Je suis un outsider complet. Enfant, je ne suis jamais allé dans un musée ou dans une galerie. Je me suis passionné pour le graffiti à 14 ans et j’ai fait beaucoup de travail en atelier”, retrace-t-il. “Je vivais à la campagne chez mes parents et on était entourés de huit hectares de terrain. Je n’avais jamais vu quelqu’un peindre sur l’herbe”.

L’arrivée des drones lui a permis de photographier ses oeuvres vues du ciel. Dans “une démarche écoresponsable”, il passe “trois ans” à mettre au point une peinture “inoffensive” pour l’environnement, à base de craie et de charbon, et un pulvérisateur ad-hoc. Sa première réalisation en 2015 est le portrait de sa femme en montagne. Suivie du projet mondial Beyond Walls (au-delà des murs), des mains entrelacées “qui se tendent, se serrent et s’unissent, dans un effort commun par-delà tous ces murs qui séparent les humains et les enferment dans un espace mental ou géographique”, décrit-il.

“Il s’approprie les problématiques humaines et écologiques en essayant de faire bouger les mentalités de manière subtile. C’est un travail très réfléchi qui se nourrit sans cesse de ses rencontres et de ses échanges”, explique à l’AFP son ami et ancien professeur de philosophie de terminale Aurélien Aramini, “mentor” avec lequel Saype assure être “constamment en lien”. M. Aramini décrit un “élève qui a toujours été très curieux et s’est beaucoup questionné sur tous les courants de pensée, explorant de nombreuses voies”.