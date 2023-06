Ronchamp : un appel aux dons lancé pour la poursuite de la restauration de la chapelle

Le chantier est également mis à profit pour reprendre l’enduit de chaux de couleur blanche caractéristique de l’édifice. “Il sera rendu un peu moins clair et un peu moins mat” que celui d’origine, mais sera “dans le respect” de l’œuvre initiale. C’est d’ailleurs l’essence de cette restauration : “Accompagner sans dénaturer”, dépeint Jean-Jacques Vivot. “Ici, il ne faut pas faire disparaître la trace de l’outil, on doit répondre au brutalisme de l’édifice.”La deuxième partie des interventions concernera la façade Est et la tour principale “à partir de septembre”. Il sera aussi question de la restauration de l’intérieur. Lors d’une visite, Jean-Jacques Vivot désigne un mur intérieur noirci par l’humidité. Un nettoyage est envisagé, mais pas de décapage, explique-t-il, “à priori à partir de février 2024”,de sorte à terminer la restauration “à l’été 2024”.