Radio Campus Belfort-Montbéliard émet dans le nord Franche-Comté

12 h, ce jeudi 13 juin. C’est un moment important pour Radio Campus Besançon. L’antenne de Belfort-Montbéliard, annoncée à l’automne 2023 (lire notre article), diffuse pour la première fois, depuis son site Internet. Ce projet d’une nouvelle antenne vient de Martial Greuillet, directeur de Radio Campus Besançon. Pour lui, tout commence en 1997. Il prend alors l’initiative de créer une antenne locale de Radio Campus, à Besançon. Plus de vingt ans plus tard, il décide de retenter l’expérience, mais cette fois-ci dans le nord Franche-Comté.

L’occasion se présente en 2022, lorsque l’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) lance un appel à candidatures pour l’ouverture de deux fréquences sur le nord Franche-Comté. Radio Campus Besançon, séduite par le projet, monte un dossier. À l’université de technologie Belfort-Montbéliard (UTBM) et dans les sites du nord Franche-Comté de l’université de Franche-Comté, « il y avait un besoin d’installer une radio libre », explique Martial Greuillet. D’autant plus que, comme précise le directeur, la radio associative menait de « plus en plus d’actions » dans le territoire en question. Pour ce dossier, la radio bisontine a pu compter sur le soutien de « l’ensemble de [ses] partenaires ». Après un retour positif de l’Arcom en septembre 2023, la radio associative se voit attribuer une des deux fréquences en jeu, 88.8 FM.

Dix mois plus tard, l’ouverture de l’antenne Radio Campus Belfort-Montbéliard se concrétise. D’abord sur la toile. La mise en route de la fréquence 88.8 FM est, elle, prévue fin juin. Martial Greuillet l’assure, cette antenne nord Franche-Comté « ne sera pas une copie de celle de Besançon ». Des émissions communes seront diffusées, mais, pour le directeur, l’objectif est de laisser « une large place aux étudiants de Belfort et Montbéliard ».