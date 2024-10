Qui sont les festivaliers des Eurockéennes ?

Bien que les jeunes continuent de représenter une part importante des festivaliers, notamment dans les primo-festivaliers, on observe un vieillissement progressif du public. On parle, pour le moment, d’un vieillissement « modéré », expliquent les chercheurs. L’une des explications ? « Le festival fidélise davantage ses publics et participe à garder avec lui un public plus mature qui, d’une certaine manière, reste attaché à « son » festival et vieillit avec lui », lit-on dans l’étude.

En conséquence, les actifs ont une place très importante dans le festival. Les populations lycéennes et étudiantes, dont on avait observé le retour en 2017, sont à nouveau moins présentes. Ces actifs, en grande partie, appartiennent à la classe moyenne. « Leur part est plus importante que dans d’autres festivals », notent les chercheurs lors de la restitution.