Quatre anecdotes de runners aux Eurockéennes

Essentiel pour le festival, le rôle des runners (lire ci-dessous) est cependant loin de s’arrêter aux portes du site du Malsaucy. Ces conducteurs bénévoles effectuent régulièrement des trajets de plusieurs dizaines voire centaines de kilomètres pour transporter leurs passagers à leurs hôtels ou à un aéroport. Le trajet le plus long de Xavier Bailleux, runner depuis la première édition ? Ce coup-là, j’ai fait du midi-minuit. » Dont une partie sans GPS, puisqu’il ne fonctionne plus passé la frontière suisse. À l’inverse, son trajet le plus court fut de 70 mètres, « de la grande scène à une loge ». « Le bassiste de ZZ Top voulait voir un match de foot. »

Les longs trajets de cette ampleur sont devenus rares, aujourd’hui. Les voyages sont une occasion pour les runners de faire des rencontres et d’échanger avec leurs passagers. « C’est aussi notre rôle de mettre les personnes en confiance et de leur faire découvrir la région, explique Xavier Bailleux. Je ne vous raconterai pas mon pire voyage, qui était avec un groupe français. Mais par exemple, le meilleur voyage que j’ai vécu était avec un groupe mexicain. On se racontait des anecdotes, on n’a pas arrêté de rigoler pendant tout le trajet. »

En face de lui, Yann Faivre complète : « Quand les personnes discutent, on en profite pour faire la promotion de la région. On leur présente le Lion de Belfort, on parle des festivals comme Rencontres & Racines et le Fimu. On insiste sur l’importance de cet événement et sa gratuité. »