Poudrière de Belfort : « Cette expo sur le sexisme est là pour dire qu’on ne veut plus de ça »

L’exposition est née un petit peu plus tard. J’ai été très en colère de ce que j’ai pu lire et je voulais que d’autres personnes puissent ressentir la même chose. Mettre en exergue ces agissements inacceptables. Faire émerger une prise de conscience. Pour agir et ne plus cacher. Montrer que ça existe chez nous aussi. Pour cela, l’exposition sera immersive, sonore et visuelle. Des témoignages vont tourner en boucle pour prendre conscience de la répétition des réflexions que peuvent subir les femmes et les minorités de genre partout et tout le temps. Tout sera basé sur les témoignages. Plusieurs personnes sont venues prêter leurs voix pour anonymiser les témoignages. Nous avons aussi eu des hommes, qui ont parfois été mal à l’aise de lire certaines phrases. Mais cela les rend aussi plus attentifs pour l’avenir. Il y aura plusieurs lieux dans la salle pour cette exposition : la billetterie, la salle, la scène, la loge, car les violences peuvent avoir lieu partout. Cette expo, pour nous, c’est dire : on ne veut plus de ça. On a envie d’être plus intransigeant.