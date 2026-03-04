Porrentruy : une nouvelle espèce de mammifère fossile nommée en hommage à Aznavour

Il a été nommé en hommage à Charles Aznavour. « Cette nouvelle espèce a été baptisée Armenohyrax aznavouriani en hommage au chanteur et ambassadeur d’origine arménienne Charles Aznavour, symbole du lien culturel entre l’Arménie, la francophonie et la Suisse, où il a vécu », justifie le musée. « Il incarne un pont culturel fort entre l’Arménie et la Suisse, ajoute Damien Becker, directeur de Jurassica, cité dans le communiqué. C’est une manière de saluer son héritage et de souligner la dimension humaine et internationale de la science ».

Les chercheurs ont travaillé sur le site paléontologique de Jradzor, « l’un des sites les plus riches d’Eurasie pour la période du Pliocène (entre 4 et 3 millions d’années) », détaille le musée. « À l’époque, des coulées volcaniques ont recouvert la région, figeant littéralement la faune locale. Résultat : plus de 50 espèces de vertébrés fossiles y ont été identifiées, offrant un aperçu rare et précieux d’un écosystème ancien particulièrement diversifié », poursuit le communiqué de presse. « Cette nouvelle espèce apporte des informations inédites sur la biodiversité du Pliocène, poursuit le musée. Elle aide les scientifiques à mieux comprendre comment ces animaux se sont déplacés entre l’Afrique et l’Eurasie, et comment les écosystèmes du Caucase du Sud ont évolué au fil du temps. »

Pour le musée, cette découverte conforte la renommée de ses équipes de recherches. Le musée de Porrentruy, en rénovation, est fermé jusqu’en 2027.