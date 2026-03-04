Porrentruy : une nouvelle espèce de mammifère fossile nommée en hommage à Aznavour

Une équipe de chercheurs de Jurassica, le musée d’histoires naturelles de Porrentruy, en République et Canton du Jura, a annoncé fin février la découverte d’une nouvelle espèce de daman fossile en Arménie. Une « trouvaille exceptionnelle », comme l’indique le musée dans un communiqué de presse.
Le fossile est daté de 3,3 millions d’années. Et c’est un crâne très bien conservé. Le daman est un petit mammifère qui vit aujourd’hui en Afrique ou au Moyen Orient. « Malgré son apparence proche d’un grand rongeur, Armenohyrax appartient à un ordre de mammifères d’origine africaine, les Hyracoidea, comprenant également les éléphants et les lamantins », écrit le musée.
Aznavour, un pont entre l’Arménie et la Suisse
Il a été nommé en hommage à Charles Aznavour. « Cette nouvelle espèce a été baptisée Armenohyrax aznavouriani en hommage au chanteur et ambassadeur d’origine arménienne Charles Aznavour, symbole du lien culturel entre l’Arménie, la francophonie et la Suisse, où il a vécu », justifie le musée. « Il incarne un pont culturel fort entre l’Arménie et la Suisse, ajoute Damien Becker, directeur de Jurassica, cité dans le communiqué. C’est une manière de saluer son héritage et de souligner la dimension humaine et internationale de la science ».
Les chercheurs ont travaillé sur le site paléontologique de Jradzor, « l’un des sites les plus riches d’Eurasie pour la période du Pliocène (entre 4 et 3 millions d’années) », détaille le musée. « À l’époque, des coulées volcaniques ont recouvert la région, figeant littéralement la faune locale. Résultat : plus de 50 espèces de vertébrés fossiles y ont été identifiées, offrant un aperçu rare et précieux d’un écosystème ancien particulièrement diversifié », poursuit le communiqué de presse. « Cette nouvelle espèce apporte des informations inédites sur la biodiversité du Pliocène, poursuit le musée. Elle aide les scientifiques à mieux comprendre comment ces animaux se sont déplacés entre l’Afrique et l’Eurasie, et comment les écosystèmes du Caucase du Sud ont évolué au fil du temps. »
Pour le musée, cette découverte conforte la renommée de ses équipes de recherches. Le musée de Porrentruy, en rénovation, est fermé jusqu’en 2027.