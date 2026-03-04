Porrentruy : une nouvelle espèce de mammifère fossile nommée en hommage à Aznavour

Crâne d’Armenohyrax aznavouriani, vues latérales, une nouvelle espèce de daman fossile découverte par des chercheurs de Jurassica, de Porrentruy.
Crâne d’Armenohyrax aznavouriani, vues latérales, une nouvelle espèce de daman fossile découverte par des chercheurs de Jurassica, de Porrentruy. | ©JURASSICA

Des chercheurs de Jurassica, à Porrentruy, en République et Canton du Jura, ont découvert une nouvelle espèce de daman fossile, en Arménie. Un mammifère qui a vécu il y a plus de 3 millions d’années. Ils l’ont nommé en hommage à Charles Aznavour.

Une équipe de chercheurs de Jurassica, le musée d’histoires naturelles de Porrentruy, en République et Canton du Jura, a annoncé fin février la découverte d’une nouvelle espèce de daman fossile en Arménie.  Une « trouvaille exceptionnelle », comme l’indique le musée dans un communiqué de presse.

Le fossile est daté de 3,3 millions d’années. Et c’est un crâne très bien conservé. Le daman est un petit mammifère qui vit aujourd’hui en Afrique ou au Moyen Orient. « Malgré son apparence proche d’un grand rongeur, Armenohyrax appartient à un ordre de mammifères d’origine africaine, les Hyracoidea, comprenant également les éléphants et les lamantins », écrit le musée.

Daman du Cap Procavia capensis (une espèce actuelle d'hyrax) dans son habitat naturel, au Proche-Orient.
Daman du Cap Procavia capensis (une espèce actuelle d'hyrax) dans son habitat naturel, au Proche-Orient. | ©Davit Vasilyan

Aznavour, un pont entre l’Arménie et la Suisse

Il a été nommé en hommage à Charles Aznavour. « Cette nouvelle espèce a été baptisée Armenohyrax aznavouriani en hommage au chanteur et ambassadeur d’origine arménienne Charles Aznavour, symbole du lien culturel entre l’Arménie, la francophonie et la Suisse, où il a vécu », justifie le musée. « Il incarne un pont culturel fort entre l’Arménie et la Suisse, ajoute Damien Becker, directeur de Jurassica, cité dans le communiqué. C’est une manière de saluer son héritage et de souligner la dimension humaine et internationale de la science ».

Les chercheurs ont travaillé sur le site paléontologique de Jradzor, « l’un des sites les plus riches d’Eurasie pour la période du Pliocène (entre 4 et 3 millions d’années) », détaille le musée. « À l’époque, des coulées volcaniques ont recouvert la région, figeant littéralement la faune locale. Résultat : plus de 50 espèces de vertébrés fossiles y ont été identifiées, offrant un aperçu rare et précieux d’un écosystème ancien particulièrement diversifié », poursuit le communiqué de presse. « Cette nouvelle espèce apporte des informations inédites sur la biodiversité du Pliocène, poursuit le musée. Elle aide les scientifiques à mieux comprendre comment ces animaux se sont déplacés entre l’Afrique et l’Eurasie, et comment les écosystèmes du Caucase du Sud ont évolué au fil du temps. »

Pour le musée, cette découverte conforte la renommée de ses équipes de recherches. Le musée de Porrentruy, en rénovation, est fermé jusqu’en 2027. 

Nos derniers articles

Au cimetière Bellevue, à Belfort.

« Ils ont recours au suicide assisté parce qu’il n’y a plus d’autre issue à la souffrance »

Pauline a accompagné 250 personnes dans leur suicide assisté en Suisse. Alors que la loi sur la fin de vie a été adoptée par l’Assemblée nationale et retourne au Sénat, elle témoigne du soulagement et de la reconnaissance qu’éprouvent les personnes ayant recours à une assistance en Suisse.
De gauche à droite : Dominique Heidet (CFDT), Virginie Brignoli (Sud Education), Elvire Celma (FSU), Sabine Verdant (CGT).

Les syndicats comme vecteur d’émancipation pour les femmes

Alors que l’intersyndicale organise une journée d’action le 7 mars pour la lutte des droits des femmes, les déléguées syndicales invitent les femmes à pousser les portes des syndicats. L’objectif ? Mieux comprendre ses droits pour pouvoir les défendre.
La façade du tribunal judiciaire de Belfort. | © Le Trois P.-Y.R.

Evette-Salbert : 12 mois avec sursis pour le conducteur du tracteur qui a renversé Ela

Le 17 février 2025, une collégienne de 11 ans, Ela, était renversée par un tracteur, en sortant du bus scolaire. Elle est décédée le lendemain. Le conducteur du tracteur a été condamné à 12 mois de prison avec sursis, ce mardi 3 mars, au tribunal judiciaire de Belfort.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC