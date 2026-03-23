Opération grand nettoyage pour le Lion de Belfort

Des travaux de nettoyage du Lion de Belfort sont programmés pendant 2 mois ; le dernier nettoyage date de 2019. Le chantier est assuré par l’entreprise Albizzati. Ils débutent le 30 mars et doivent se terminer le 29 mai. Le Lion de Belfort est une sculpture réalisée par Auguste Bartholdi, entre 1875 et 1880. Elle a été érigée à la mémoire des défenseurs de Belfort, pendant le siège de la ville en 1870-1871. Il est devenu un symbole de résistance.

Classée aux Monuments historiques depuis 1931, la statue a été construite avec du grès rose, provenant de la carrière de Clairegoutte, près de Ronchamp. Le lion, adossé à la falaise, subi de plein fouet les intempéries, ce qui demande un entretien régulier. D’importants travaux d’entretiens sont organisés, chaque année, sur la citadelle et les fortifications. « Il s’agit d’un engagement fort de la Ville pour préserver ce symbole qui fait la fierté des Belfortains et attire des milliers de visiteurs chaque année », souligne Damien Meslot, maire Les Républicains (LR) de Belfort, réélu ce 22 mars (lire notre article).