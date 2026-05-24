Montbéliard : une sixième édition de Ma ville en terrasse

Le dispositif « Ma ville en terrasse » revient pour une sixième édition à Montbéliard (lire notre article). Du vendredi 5 au samedi 6 juin, les terrasses du centre-ville s’animeront pour amuser petits et grands.
L’objectif est double pour la Ville de Montbéliard : dynamiser la ville et soutenir les commerçants. Un événement qui entre dans le cadre de l’opération shopping gagnant organisée par Signé Montbé, rendant les parkings du centre-ville gratuits le vendredi 5 juin.
Une course de garçons et filles de café
Au programme : animations déambulatoires, spectacles, défis ludiques et temps participatifs. Comme chaque année, les guirlandes de fanions accompagneront ce temps fort. Installées par les services municipaux, elles habilleront les rues Cuvier et des Febvres, une partie des rues Clemenceau et de Belfort, ainsi que la place Denfert-Rochereau. Au total, 800 mètres de fanions coloreront la ville.
Durant les deux jours de festivités, des danseuses brésiliennes et des magiciens déambuleront dans les rues et de terrasses en terrasses. Trois terrains de pétanque verront le jour rue Clemenceau. Un espace enfant sera installé place Denfert-Rochereau. Clou du spectacle : une course de garçons et filles de café. Départ prévu à 15h30 place Albert Thomas.