Montbéliard : une sixième édition de Ma ville en terrasse

Le dispositif « Ma ville en terrasse » revient pour une sixième édition à Montbéliard (lire notre article). Du vendredi 5 au samedi 6 juin, les terrasses du centre-ville s’animeront pour amuser petits et grands.

L’objectif est double pour la Ville de Montbéliard : dynamiser la ville et soutenir les commerçants. Un événement qui entre dans le cadre de l’opération shopping gagnant organisée par Signé Montbé, rendant les parkings du centre-ville gratuits le vendredi 5 juin.