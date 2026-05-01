Montbéliard : la renaissance du plus ancien temple protestant de France

Achevé en 1607, le plus ancien temple encore en activité construit en France pour le culte luthérien est l’œuvre d’Heinrich Schickhardt (1558‑1635), architecte du prince Frédéric Ier (1557‑1608), duc de Wurtemberg et comte de ce qui était alors le territoire autonome de Montbéliard.

Long de 37 mètres, baigné de lumière, l’édifice dispose d’une chaire en bois sombre installée derrière le chœur. A l’opposé, sur une balustrade de pierre, l’orgue de 1755 et ses 1 500 tuyaux domine les rangées de chaises design destinées aux fidèles. Le plafond suspendu est orné en son centre d’une peinture représentant Le Bon berger ramenant une brebis égarée vers le troupeau, témoignage discret de l’art protestant.