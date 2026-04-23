PUB

Montbéliard : qui est l’invité d’honneur des Lumières de Noël 2026 ?

Les Lumières de Noël de Montbéliard rassemble des centaines d'artisans dans un marché de Noël autour du temple Saint-Martin.
Les Lumières de Noël de Montbéliard rassemble des centaines d'artisans dans un marché de Noël autour du temple Saint-Martin. | ©Ville de Montbéliard – Denis Bretey
En bref

Pour sa 40e édition, Les Lumières de Noël de Montbéliard mettent en avant la Suisse. Les nombreux visiteurs sont attendus du 21 novembre au 24 décembre 2026.

Après la Corrèze en 2025, c’est au tour de la Suisse d’être l’invitée d’honneur du marché de Noël de Montbéliard (lire notre article). Pour cette édition 2026, Les Lumières de Noël mettront en avant la gastronomie et le savoir-faire suisses du 21 novembre au 24 décembre 2026. 

L’édition 2026, sera spéciale puisque le marché fêtera ses 40 ans. Créées en 1987, Les Lumières de Noël sont classées parmi les dix marchés de Noël les plus beaux d’Europe. En 2025, 552 000 visiteurs sont venus admirer les lumières et déambuler à travers les différents chalets. Des touristes venus de toute la France, mais aussi de l’étranger.

Nos derniers articles

L'usine d'incinération du Sertrid à Bourogne.

Grand Belfort : le réseau de chauffage en fonction dès 2029

Le Sertrid va utiliser la chaleur produite lors de l’incinération des déchets pour chauffer l’équivalent de 18 000 logements dans le Grand Belfort. Dalkia, filiale d’EDF, aura pour mission de distribuer cette chaleur.
Le nouveau radar en bas du pont Legay, à Belfort, fonctionne à partir du jeudi 23 avril. Il flashe dans les deux sens, contrairement à l'ancien.

Belfort : le remplaçant du « radar Capman » entre en fonction

Le nouveau radar en bas du pont Legay, à Belfort, va relever les infractions à partir de ce jeudi 23 avril. En 2010, un cycliste masque avait réussi à se faire flasher par le premier radar.
La tête du Lion de Belfort entourée d'échafaudages pour sa rénovation.

Belfort : le Lion va retrouver son teint rose grâce aux huiles essentielles

Le Lion de Belfort est en pleine phase de nettoyage : le chantier a démarré le 20 mars et doit s’achever le 20 mai, pour le Fimu. La technique utilisée est plus douce qu’auparavant : solution à base d’huiles essentielles et brosse.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

93 Appartements6 Immeubles55 Maisons18 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC