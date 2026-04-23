Montbéliard : qui est l’invité d’honneur des Lumières de Noël 2026 ?

Après la Corrèze en 2025, c’est au tour de la Suisse d’être l’invitée d’honneur du marché de Noël de Montbéliard (lire notre article). Pour cette édition 2026, Les Lumières de Noël mettront en avant la gastronomie et le savoir-faire suisses du 21 novembre au 24 décembre 2026.

L’édition 2026, sera spéciale puisque le marché fêtera ses 40 ans. Créées en 1987, Les Lumières de Noël sont classées parmi les dix marchés de Noël les plus beaux d’Europe. En 2025, 552 000 visiteurs sont venus admirer les lumières et déambuler à travers les différents chalets. Des touristes venus de toute la France, mais aussi de l’étranger.