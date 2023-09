Montbéliard : le nouveau conservatoire se rêve pépinière de talents

La superficie du bâtiment (6000 m2), sa technicité sonore, ses salles pensées selon chaque instrument (lire ici notre article sur la visite du conservatoire) vont permettre de mettre en place de nouvelles activités. Plusieurs espaces, tels qu’une bibliothèque, un espace de rencontres dans le hall, une terrasse au 3ème étage, seront propices à de nouveaux ateliers, à l’accueil de plus de monde, venu de l’extérieur, notamment entre midi et deux ou à des horaires qui permettent de brasser le public le plus divers possible.

La pièce maîtresse du conservatoire, l’auditorium, de 202 places, permettra d’organiser de nombreux événements tout au long de la saison comme des concerts, spectacles, ateliers et actions culturels pour « qu’il y en ait pour tous les goûts et tous les âges », explique l’Agglomération. Un premier concert aura lieu le 12 octobre en partenariat avec le Moloco ; il lancera nouvelle saison 2023/2024 et sera gratuit.

En ce qui concerne les enseignements, deux nouveautés notoires cette année : le parcours de découvertes instrumentales et vocales ainsi qu’un choeur d’adolescents, de 11 à 17 ans, ouvert à tous, y compris aux non-musiciens.