Montbéliard : la Normandie à l’honneur des Lumières de Noël 2024

7 jours de pluie, sur 24 jours de marché de Noël. Cela n’a pas empêché le monde d’affluer à Montbéliard pour la 37ème édition des Lumières de Noël avec 540 000 visiteurs qui ont déambulé dans les allées en 2023. Pour faire encore mieux en affluence en 2024, après la Provence, Montbéliard mise tout sur la Normandie. La 38ème édition, du samedi 23 novembre au samedi 24 décembre accueillera une quinzaine d’artisans normands, alors que l’on célèbrera le 6 juin les 80 ans du Débarquement

« Les inscriptions ont commencé et les contacts sont déjà tissés avec les artisans », explique Christine Schmitt, adjointe au maire en charge du tourisme et de l’animation. « Cette région est à l’origine de nombreuses spécialités », se réjouit Marie-Noëlle Biguinet, maire de Montbéliard. Camembert, tarte normande, calvados, cidre, jus de pomme, fruits de mer… Plusieurs dégustations attendront les visiteurs. « C’est à la fois une entité culinaire, artisanale, culturelle et géographique ». Les services de la mairie doivent aller sélectionner les artisans au printemps, en Normandie. Attendez-vous donc à pouvoir y manger des tripes à la motte de Caen, ou encore du caramel crémeux d’Isigny, selon les goûts. En termes d’artisanat, on pourra peut-être apercevoir de la faïence de Rouen ou encore de la dentelle au point d’Alençon, répertoriée au patrimoine mondial de l’unesco. Des peintures d’Honfleur, des parapluies de Cherbourg, ou des marinières Saint James. Plus que neuf mois à tenir !