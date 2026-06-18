Montbéliard : des étudiants créent des podcasts pour l’office de tourisme

Pour la réalisation de ce projet, les élèves se sont exercés et ont appris à réaliser un podcast. « Ils ont appris à écrire, à parler, à enregistrer des interviews, à écrire des questions pour les interviews. Et ils l’ont créé aussi pour leur soutenance universitaire où un jury a écouté les podcasts et a interrogé les étudiants sur leurs sujets », relate leur professeur.

Les réalisations entrent dans le cursus de la formation des étudiants. Le tourisme est une partie de leur programme; ce partenariat est un moyen de professionnaliser les élèves, souligne leur professeur : « C’est le cœur de leur formation, de valoriser l’événementiel dans le tourisme, la culture et le sport. »