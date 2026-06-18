Montbéliard : des étudiants créent des podcasts pour l’office de tourisme

Découverte de la borne où les podcast sont diffusés.
Découverte de la borne où les podcasts "Rencard dans le Pays de Montbéliard", sont diffusés à l'office du tourisme du pays de Montbéliard. | ©Pays de Montbéliard Tourisme

Les étudiants de 2e année du BUT Parcours Management des Activités Culturelles, Sportives et de Tourisme (MACST) de l’IUT Nord Franche-Comté ont créé des podcasts pour l’office de tourisme de Montbéliard. « Rencard avec Montbéliard » est le thème donné aux 11 productions.

Juliana Burel

Des podcasts pour le tourisme ! Une classe d’étudiants à l’IUT Nord Franche-Comté a réalisé des podcasts en partenariat avec l’Office de Tourisme de Montbéliard. « On est toujours à la recherche du côté professionnalisant; on s’est dit que ça pourrait intéresser l’Office du tourisme », explique leur professeur, Fabien Dorier (lire notre article). Leur formation, le BUT MACAST, est centrée sur l’événementiel, notamment sur le culturel et le sportif. L’objectif est de promouvoir la culture et la richesse de la ville avec différentes histoires et témoignages. Les élèves ont choisi des sujets allant de la saucisse de Montbéliard au château de Montbéliard Wurtemberg, en passant par le FC Sochaux-Montbéliard.

Une expérience professionnalisante

Pour la réalisation de ce projet, les élèves se sont exercés et ont appris à réaliser un podcast. « Ils ont appris à écrire, à parler, à enregistrer des interviews, à écrire des questions pour les interviews. Et ils l’ont créé aussi pour leur soutenance universitaire où un jury a écouté les podcasts et a interrogé les étudiants sur leurs sujets », relate leur professeur.

Les réalisations entrent dans le cursus de la formation des étudiants. Le tourisme est une partie de leur programme; ce partenariat est un moyen de professionnaliser les élèves, souligne leur professeur : « C’est le cœur de leur formation, de valoriser l’événementiel dans le tourisme, la culture et le sport. »

Borne pour écouter les podcasts des étudiants
La borne à podcasts de l'office de tourisme.

Un prix régional


Les étudiants ont bénéficié d’un vrai matériel de radio pour proposer un travail de qualité. Tous les podcasts ont été validés et seront disponibles à l’écoute dans l’Office du Tourisme à Montbéliard. « Ils ont tous été super impliqués et intéressés. Quand je discutais avec eux, ils m’ont dit que c’était quelque chose qu’ils avaient vraiment apprécié », se réjouit Fabien Dorier. Les étudiants étaient aussi plus motivés et investis à l’idée d’être diffusés à l’Office de Tourisme. « C’était une belle motivation », relève le professeur.

Le projet du podcast a permis de créer des vocations chez les élèves, et notamment l’une d’entre eux. Son professeur rapporte ce qu’elle lui a confié : « Vous savez monsieur, il y a un an, je ne m’imaginais pas faire un podcast. On en a fait avec vous et là, j’ai participé à un concours régional de podcast. Il a remporté le deuxième prix. » un beau parcours.

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