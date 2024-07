Les sorties immanquables de l’autrice du Cartoville du pays de Montbéliard

« Concernant les randonnées à faire cet été, le sentier des Roches à Pont-de-Roide est certainement l’un des plus beaux itinéraires du pays de Montbéliard. Ses panoramas depuis les falaises offrent des vues imprenables sur la vallée du Doubs, les Vosges et le Ballon d’Alsace. Il faut être un bon marcheur, mais c’est une valeur sûre », conseille Pauline Moiret, l’autrice du Cartoville pays de Montbéliard. Elle indique aussi une balade à Blamont. « C’est génial ce coin, car on est proches de la Suisse. Il y a la grotte de la tante Airie et juste à côté, une auberge pour manger. En une journée, on peut faire une balade et un bon restaurant. En plus il y a le café-bar la Quincaillerie. On est plongé dans une ambiance café-concert très sympa », explique la blogueuse.