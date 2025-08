Les Mercredis du château, quarante ans de musique sous les remparts

En 2019, une nouvelle page s’ouvre. Le flambeau est transmis à l’association Bonus Track, qui organise déjà le festival Jazz à Belfort. Aux manettes, François Lanneau reprend la programmation, avec la volonté de rester fidèle à l’esprit du rendez-vous, tout en élargissant les horizons musicaux. Le jazz reste la colonne vertébrale du festival, mais s’enrichit de soul, de funk, de blues ou de musiques du monde.

« L’idée a été de ne pas tourner le dos au jazz mais d’ouvrir plus de place à la voix. On veut qu’elle soit présente à chaque spectacle », raconte François Lanneau par téléphone. « Cela permet de créer plus de lien avec le public, de rendre l’événement plus festif. Aujourd’hui, il est plus fréquent de voir des gens qui dansent, tapent dans les mains, etc… Cela a donné aussi un côté plus familial. C’est une réelle satisfaction depuis plusieurs années. »