Les Lumières de Noël de Montbéliard, un prébilan à quelques jours de la fermeture

« Toutes les tendances sont à la hausse », assure Marie-Noël Biguinet, maire de Montbéliard. À quelques jours de la fermeture des Lumières de Noël de Montbéliard, la mairie émet un premier bilan du marché de Noël. Par rapport à l’année dernière, les premiers indicateurs montrent une légère hausse de la fréquentation. « Pour les quatre parkings, on compte une augmentation de 5 % et pour le parking relais de l’Axone, une hausse de 20 % », souligne Marie-Noël Biguinet. Durant la même période, on comptabilise 400 véhicules l’année dernière, contre 500 cette année.

L’attractivité des différentes activités proposées aux visiteurs sert également d’indicateur. La patinoire des Lumières, place Denfert-Rochereau, a connu le même succès que l’année précédente. « Il y a eu 6 000 entrées pour le moment. L’année dernière, il y en a eu 6 300, en prenant en compte l’ouverture jusqu’en janvier », précise la maire. La randonnée des Lumières de Noël a, elle aussi, rencontré son public avec une augmentation de 10 %. Tout comme l’Atelier des petits lutins, place Velotte.

« On bénéficie de l’affluence des marchés de Noël alsaciens. Mais ici, on respire mieux », explique Marie-Noël Biguinet. Elle l’assure, d’années en années, les Lumières de Noël gagnent en popularité. Pour illustration, elle cite les 800 abonnés qui ont rejoint le marché de Noël sur les réseaux sociaux. Le marché de Noël n’ayant pas encore fermé ses portes et les données n’étant pas encore exploitées, les résultats des études de fréquentation vont être communiqués en mars 2026.