Les Eurocks font la prog’ à la chapelle Le Corbusier

Perchée sur la colline de Bourlémont, l’ensemble de Ronchamp, conçu par Le Corbusier et inauguré en 1955, comprend la chapelle Notre-Dame du Haut, l’abri du pèlerin, la maison du chapelain et une pyramide dédiée à la paix. Reconnu pour sa contribution majeure au mouvement moderne, il est inscrit au patrimoine mondial de l’Humanité par l’Unesco depuis 2016. Pour célébrer ses 70 ans, la Porterie de Notre-Dame du Haut, qui gère le lieu, s’est associée à Territoire de Musiques, l’association des Eurockéennes, pour imaginer deux rendez-vous musicaux singuliers. Les deux institutions s’étaient déjà retrouvées sur le festival Génériq avec des artistes tels que Moriarty, Yael Naïm ou Patti Smith.

« Pour nous, c’était une sorte d’exercice de style, un pas de côté aussi », confie Jean-Paul Roland, directeur des Eurockéennes. « C’est un endroit qui a marqué nos histoires, qui nous est cher avec Kem [programmateur des Eurocks, NDLR] ». Mais ce lieu impose aussi des contraintes : « On ne pouvait pas proposer n’importe quoi. Il fallait respecter l’environnement, sans le dénaturer. On ne voulait pas aller vers la facilité d’un concert pop-folk. Alors, on a commencé par lister ce qu’on ne voulait pas faire », plaisante-t-il. « C’est un terrain où on ne nous attendait pas », ajoute Kem Lalot, programmateur des Eurockéennes.