Les Eurockéennes testent de nouveaux urinoirs pour les femmes

Autour de l’urinoir Lapee, au camping des Eurockéennes, un groupe de festivaliers originaires de Paris est perplexe. Ils analysent cet urinoir d’un nouveau genre, destiné à la gente féminine. Ils et elles essaient de savoir comment se placer pour l’utiliser. « Mais là, si je me mets comme ça, on me voit non ? » interroge Cindy, en direction de ses amis. « Y’a une petite entrée, mais si on se place dans son axe, ben on voit tout », remarque-t-elle, dubitative. « Et puis, le trou est assez petit. Je trouve que l’idée est bonne, mais la réalisation moins », continue-t-elle. Tout le groupe s’accorde sur un point : le design est à repenser pour faire en sorte que personne ne puisse voir les filles l’utiliser.