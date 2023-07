Les Eurockéennes rassemblent 125 000 personnes pour cette 33e édition

Matthieu Pigasse n’a pas éludé « le contexte particulier » et « les tensions vives » qui agitent le pays depuis le 27 juin. « On a été frappé par le contraste entre les images reçues de l’extérieur et celles vues à l’intérieur [du festival] », a-t-il observé. Les festivals forment « une bouffée d’oxygène », a complété l’homme d’affaires. Il y avait “une communion, une fraternité visible”, a salué le président.