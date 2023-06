Les Eurockéennes cultivent toujours leur esprit d’aventure

Si les nuages ont pu s’amonceler au-dessus du festival ces dernières années, les Eurockéennes de Belfort sont toujours là. La 33e édition se tient sur quatre jours, de jeudi à dimanche, sur la presqu’île du Malsaucy, dans le Territoire de Belfort. C’est « la résilience », sourit Jean-Paul Roland, le directeur.

L’épisode 2022 confirme que la météo est « une donnée de plus en plus prégnante », convient-il, évoquant le Primavera sound de Madrid, dont la première soirée a été annulée début juin à cause de pluies diluviennes. Ce risque est inhérent aux festivals extérieurs, mais « la magie du plein air est irremplaçable », souligne Jean-Paul Roland. Cette édition 2023 n’en a pas moins été préparée dans un contexte « serein ». Les évènements de 2022 ont été couverts par les assurances.