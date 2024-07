L’équipe One Two Tri gère les déchets des Eurockéennes

157 tonnes, c’est le nombre de déchets collectés durant les Eurockéennes, en 2019. Afin de gérer au mieux ces détritus, le festival a mis en place une équipe spéciale. Armés de gants, d’un gilet bleu floqué One Two Tri et d’une pince ramasse déchets, les employés sillonnent le site du Malsaucy pour récupérer les poubelles et ramasser les déchets au sol.

Pour Léane et Enzo, tous deux âgés de 18 ans, c’est leur première année de travail au sein de l’équipe One Two Tri. Le duo est en pleine préparation de cendriers qui seront dispersés sur le site. Comme eux, 167 autres employés s’affairent à nettoyer le site tout au long du festival. Ils sont divisés en plusieurs équipes avec chacun leur zone de couverture.

La mission des équipes commence dès le montage du festival. « On place les poubelles sur des points stratégiques », explique Wissem, régisseur de jour pour One Two Tri. Cela fait quatorze ans qu’il travaille pour le festival. Les missions, il les connaît bien et les décrit. Sur tous les lieux où les festivaliers passent, des poubelles sont placées. Cela commence par les lieux de passage, aux abords du site. L’équipe a utilisé des fûts bleus en guise de poubelles. « C’est artisanal, mais cela évite au maximum les déchets au sol », indique Wissem. Concernant le site du festival en lui-même, des poubelles ont été disposées un peu partout. Pour les festivaliers, les poubelles ont deux entrées : une pour le recyclage et une pour le non-recyclage. En revanche, pour les zones des techniciens, les poubelles possèdent un bac en plus pour le verre.

Concernant les stands, le tri est aussi important. « Selon les besoins, on distribue des bidons pour l’huile, des bacs de déchets alimentaires ou des bacs de cartons », liste Wissem. L’équipe One Two Tri a aussi pour mission de sensibiliser les personnes tenant des stands en leur expliquant le fonctionnement du tri sur le site.