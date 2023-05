L’abbé Ruffiot, curé à Vesoul et champion d’escrime

“Ce sport, à la fois noble et exigeant, sait transmettre les belles valeurs de la combativité et du respect des adversaires, alliant stratégie, technicité des gestes et puissance physique”, poursuit l’ecclésiastique, entré au séminaire à 23 ans et ordonné prêtre en 2008, à l’âge de 30 ans.

Une fois par semaine, l’abbé Franck Ruffiot, licencié au Cercle d’escrime de Rioz, à une vingtaine de kilomètres de Vesoul, troque sa chemise à col romain pour le tee-shirt et le survêtement avant d’aller écouter religieusement les conseils de son maître d’armes, Me Emmanuel Daguet. “Il m’est d’une aide précieuse et indispensable pour progresser”, loue-t-il. “L’ambiance dans ce club présidé par Cédric Lelu est vraiment excellente, tant chez les jeunes que chez les adultes. Il y règne une ambiance toujours très conviviale et sympathique”, salue encore l’abbé Ruffiot, qui prêche pour ce sport “accessible à beaucoup, quels que soit son âge et son expérience sportive”.

Le Cercle d’escrime riolais est d’ailleurs équipé pour accueillir des sportifs handisport. Les compétitions auxquelles il participe se comptent malheureusement sur les doigts d’une main : “Elles se déroulent le dimanche et ce jour-là il y a conflit d’intérêts, car je préside les offices”, rappelle le prêtre, qui avec quatre confrères s’occupe d’un doyenné de 150 villages autour de Vesoul.