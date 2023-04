La force du cosplay enivre les allées de la Necronomi’Con

« Prends-moi en photo avec eux ! », hurle un enfant dans les allées de la Necronomi’con. Impossible de louper Stormtroopers, Mandaloriens, Docteur Strange, Captain America et autres personnages de science-fiction qui déambulent entre les stands ce samedi 15 avril. L’association du 68e Impérial a été créée en 2002 par 3 Mulhousiens, fans de la saga Star Wars. Elle compte aujourd’hui plus de 80 membres.« L’objectif c’est de se rencontrer et d’échanger autour de la science-fiction, tout en créant nos costumes », explique Dominique Henner en tenue de Mandalorien. « Je suis fan de Star Wars depuis tout petit. J’avais 10 ans quand le premier film est sorti. » Il ne compte plus les dizaines d’heures qu’il a investi pour fabriquer ses costumes ou participer aux événements de l’association. Le technicien supérieur en milieu hospitalier a découvert le cosplay après sa crise de la quarantaine en 2014. « Lorsque j’ai vu les costumes des Stormtroopers, je me suis cru dans l’univers de Star Wars », confie Dominique, avant de poursuivre : « J’ai trouvé ça génial ! J’ai voulu faire la même chose pour donner du plaisir à d’autres personnes. »

Boucher, architecte, mécanicien, tous types de profils ont intégré l’association. « La diversité, c’est ce qui fait la force de notre association », poursuit le quinquagénaire.

Des plus âgés aux plus jeunes, la fièvre de la guerre des étoiles touche tout le monde. « J’avais l’habitude de faire les conventions en tant que simple visiteur avec ma copine, mais quand j’ai découvert le 68ème Impérial en juin 2021, j’ai voulu passer le pas », évoque Loïc Dehoul. Le technicien en maintenance pharmaceutique a toujours été fan de science-fiction et s’investit dans sa passion. « Je participe aux sorties de l’association, comme ici en convention, mais aussi parfois en entreprise que peuvent faire appel à nous lors de pots de départ », ajoute le jeune homme de 28 ans.

L’association est ouverte à tous les univers de pop-culture : « On est tous fan de DC comics ou de Marvel. Aujourd’hui je suis Captain America, mais qui sait quel costume je peux endosser demain ? », s’amuse Guillaume Larue, mécanicien. Chaque membre possède plusieurs costumes, fait maison ou non.