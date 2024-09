La donation Patt : l’art en héritage au château Peugeot d’Audincourt

Parmi les trésors exposés, on retrouve des pièces d’artistes de renommée internationale tels que Robert Combas, Hervé Di Rosa, Salvador Dali, Lucio Fontana, et Jean Messagier. La collection est hétéroclite, témoignant des coups de cœur du couple Patt, avec des œuvres qui vont de l’abstraction au pop art, en passant par le street-art et des sculptures monumentales.

Pendant cette visite, les coups de coeur se mélangent et certaines oeuvres frappent, au rez-de-chaussée. Les bronzes de Dali. Les Roger Muhl. Des visages, monumentales, de Philippe Pasqua. Au premier étage de l’édifice, où une immense baie vitrée pose d’ailleurs problème pour la conservation des oeuvres, une autre atmosphère se dégage sous nos yeux ébahis. Du street-art, du pop art, du monumental, de la couleur, des crânes fleuris d’où sortent des yeux des serpents et des escargots. Du Saype, dans ses premières créations avant de se lancer dans la nature. Des oeuvre de Combas, qui est l’initiateur, avec Hervé Di Rosa, du mouvement artistique de la figuration libre. Et on remarque, tout au long de la visite et avec un oeil avisé, un fil rouge, celui de l’érotisme, omniprésent dans cette collection unique.

Loin de se figer dans le temps, la collection Patt au Château Peugeot est destinée à évoluer. Des expositions temporaires sont envisagées et d’autres oeuvres sont œuvres encore en réserve. Avec cette diversité, la donation espère attirer un public toujours plus large, venant de toute la région et au-delà.

Le défi est désormais de maintenir cette collection vivante, de lui donner une cohérence artistique tout en respectant les choix éclectiques du couple. « C’est un monde créé par des collectionneurs passionnés, un monde disparate et électrique, un monde coloré, parfois tourmenté », lit-on sur les murs de la grande demeure, en sortant.