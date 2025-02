La Bible de Moutier-Grandval, du IXe siècle, de retour à Delémont

La bible est un manuscrit sur parchemin de grand format (50 × 37,5 cm), comportant 449 folios, soit 898 pages de deux colonnes à 50 lignes. « Les textes de l’Ancien et du Nouveau Testament sont ornés de quatre somptueuses enluminures pleine page et de 84 lettres initiales, dont 55 richement ornées », détaille la présentation de l’exposition. « Une vingtaine de copistes ont travaillé à sa réalisation, qui a nécessité́ la peau de 210 à 225 moutons », ajoute-t-elle. L’écriture employée est la minuscule caroline. Elle « est régulière, ronde et relativement facile à lire », note le musée. « Elle doit son nom à Charlemagne qui, dans sa volonté d’unification, cherche à l’imposer dans son empire », explique le musée.

La bible sera accompagnée d’objets tout aussi prestigieux, notamment le trésor de l’abbaye de Moutier-Grandval, dont la pièce emblématique est la crosse du VIIe siècle de son premier abbé, l’abbé saint Germain. C’est « la plus ancienne crosse décorée connue au monde », explique le musée.

La bible a été présentée une fois, à Delémont, en 1981. À Londres, elle est rarement présentée, car c’est un document nécessitant un haut niveau de protection, pour la préserver. La Bible de Moutier-Grandval sera présentée seule, dans un espace exclusif. « En raison des conditions de conservation élevées requises, le nombre de visiteurs pouvant l’admirer sera contingenté », prévient le musée.

La commune de Moutier, dans le canton de Berne, sera rattachée au canton du Jura dès le 1er janvier 2026.