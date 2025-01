Kinepolis Belfort : quels sont les changements après les travaux ?

29 mars 2023. À cette date, Kinepolis reprend le cinéma belfortain auparavant exploité sous la marque Pathé et classé Art et Essai. L’ambition avancée à la reprise : moderniser les infrastructures pour offrir un confort et une expérience en phase avec les standards de la marque. Après des travaux engagés en mai 2024, le multiplexe de 14 salles et 2 191 fauteuils s’offre un nouveau visage.

La rénovation a porté sur l’ensemble du complexe, depuis le hall jusqu’aux salles de projection. Les spectateurs découvriront désormais un hall d’accueil repensé, équipé d’écrans LED et d’un espace confiserie et boissons avec une gamme élargie. Des espaces Lounge, un café et un espace dédié aux entreprises (B2B). Des salles entièrement rénovées, avec de nouvelles moquettes (5 280 m²) et des fauteuils plus larges et dotés d’accoudoirs relevables, de tablettes, de porte-manteaux et de porte-sacs.

Côté technologie, le Kinepolis Belfort se dote de 3 salles équipées de la technologie RealD 3D et d’une salle 4DX. Cette dernière offre une immersion totale grâce à des sièges dynamiques synchronisés avec les films, ainsi que des effets sensoriels tels que vent, eau, jeux de lumière et sensations olfactives. « La numérotation des fauteuils a été conservée, assurant aux spectateurs un confort supplémentaire pour choisir et réserver sa place », précise Kinepolis.