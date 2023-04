Jacques Chambon : “Ma passion c’est le théâtre, mais mon banquier préfère le cinéma”

Avec Alexandre (Astier, NDLR), on a la même culture du langage. On se connait depuis bien avant Kaamelott. On se base sur René Fallet, San Antonio. Ce n’est pas une langue quotidienne, mais c’est une langue qui sonne bien, qui est gourmande, charnue, rythmée. Ce qui compte dans le métier d’acteur, ce n’est pas ce qu’on écrit, c’est comment on le dit. À quel moment et sur quelle énergie tu dis la réplique qui détermine si c’est juste. Alexandre est musicien et on le sent dans son écriture. Il écrit pour la tonalité, la rythmique de chaque acteur. C’est pour ça que c’est facile de jouer ses personnages. Le texte arrivait le matin du tournage et j’arrivais à l’apprendre très facilement, car il correspond à ma musicalité, à mon rythme.