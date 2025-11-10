Hervé Casteran : « Aux Eurocks, les relations humaines sont plus fortes »

Une page se tourne aux Eurockéennes de Belfort. Alors que les premiers noms de l’édition 2026 devraient être connus prochainement, un visage ne sera pas présent à la traditionnelle présentation des premières têtes d’affiche. Le responsable de la communication du festival, Hervé Castéran, est parti pour de nouvelles aventures. Le quadra, adepte des gilets de costume bien cintrés, connait parfaitement la boutique. Il y est depuis 2003. Il est d’abord passé par la programmation (2003), avant un premier passage à la communication (2004-2009) puis un arrêt au service partenariat-marketing (2010-2011). Il deviendra responsable de la communication en 2012.

À l’heure de boucler les cartons pour prendre la direction de La Chaux-de-Fonds (Suisse), les souvenirs se bousculent. Ce concert de Radiohead en 2003 (lire ci-dessous). Ou encore celui de Daft Punk en 2006, qui se poursuit en After Show jusqu’au petit matin, pour tous les travailleurs du festival, au bord de l’étang de la Veronne. Il y a d’autres souvenirs plus douloureux, évidemment. C’est le cas de l’orage supercellulaire de 2022, avec ce sentiment de vertige qu’il l’envahit lorsque l’on apprend qu’il y a des blessés. C’est aussi cette tension ressentie lors de la grève des intermittents en 2013, où la tenue du festival ne tient qu’à un vote à main levée. Tout cela est vite balayé lorsque l’on entend la Grande Scène vibrée d’une seule voix, citant par exemple le concert d’Indochine, en 2023. Ça prend aux tripes. Autant d’histoires qui façonnent l’ADN des Eurockéennes : « Aux Eurocks, les relations humaines sont plus fortes. » Jean-Paul Roland, l’iconique directeur des Eurocks, aime souvent à rappeler que le festival est une parenthèse enchantée, à distance des bruits du monde. Hervé Castéran ne dit pas autre chose.

En deux décennies, le festival a considérablement changé. Cela s’est professionnalisé. Hervé Castéran l’a bien constaté. Et combien de festivals existant en 2003 sont encore vivants aujourd’hui ? Une poignée seulement. Les cachets se sont envolés. Les coûts d’organisation aussi. Les festivals tirent la langue. En 2024, selon le centre national de la musique (lire ici), 48 % des 877 festivals de musique et d’humour analysés sont déficitaires. Pis, parmi les 70 festivals atteignant un taux de remplissage de plus de 90 %, 44 % sont déficitaires. 23 % atteignent simplement l’équilibre financier (lire notre article). Si les Eurocks sont encore là, ce n’est pas pour rien valide Hervé Castéran. « Des choix stratégiques ont été bien faits ces dernières années », salue-t-il, en rendant hommage à l’équipe en place.