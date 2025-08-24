Haute-Saône : des flippers en pleine renaissance dans un château du XVIe siècle

Vincent Harry accueille dans son château de la Hussardière avec, autour de lui, une « petite » partie de sa collection de flippers: « Là il y en a seulement 56 ». À 44 ans, cet ancien gérant de casse moto dans l’Yonne a emménagé il y a un an et demi dans une bâtisse du XVIe siècle posée au milieu du petit village de Vaite, en Haute-Saône, pour y entreposer ses 450 flippers, une collection complétée par un hébergement touristique.

« Le projet est vraiment construit autour de la collection de flippers de Vincent », confirme sa compagne Vanessa Marcoux, 39 ans, qui aide son conjoint en situation de handicap depuis un grave accident de moto en 2015.

« Mon père n’a pas su me dire non », sourit Vincent en racontant le début de cette folle collection. « Lorsque j’avais 16 ans, il a racheté le flipper de mon cousin et c’est le début de cette histoire », raconte-t-il, en déambulant au milieu de ses machines.

Au fil des ans, Vincent s’est mis à racheter des flippers en mauvais état sur des sites d’occasion en ligne et a construit une collection de grande valeur une fois les machines retapées. Mécanicien de formation, il est passionné par le jeu, mais aussi de réparations, auxquelles il consacre de longues heures. Rien ne le perturbe quand il est à la tâche, pas même le bruit continu et stressant de ses machines.

« Je refais la peinture, le vernis, je change les lumières, mais toujours avec de bons matériaux. Tout ce que je mets sur mes flippers est de la super qualité » assure-t-il, expliquant consacrer « entre 60 et 100 heures » à chaque machine à boules.