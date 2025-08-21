Giromagny : tout savoir sur le festival Escales en musique

Un festival à taille humaine
Depuis sa création, Escales en musique se veut un festival familial où l’on peut croiser les artistes au détour d’une rencontre ou d’un concert improvisé. Pascal Contet, qui se produit habituellement sur les plus grandes scènes internationales, souhaitait jouer chez lui et offrir au territoire des moments privilégiés avec des musiciens ou des comédiens d’exception (lire ici). Les concerts sont programmés dans des lieux patrimoniaux du nord du département, et les rencontres, proposées à participation libre, permettent une proximité avec les invités.
Une ouverture en dialogue
Le festival débutera ce jeudi 21 août par une rencontre entre le contre-ténor belgo-congolais Serge Kakudji et la comédienne Marie-Christine Barrault, marraine de cette édition. Animé par Pascal Contet, ce temps d’échange avec le public, à 17 h, lancera officiellement l’événement. Le soir même, à 20 h, les deux artistes rejoindront l’organiste Luc Antonini et le violiste Luc Gaugler à l’église de Giromagny pour interpréter un répertoire allant de Bach à Brahms en passant par Sainte-Colombe.
Les temps forts du week-end
Le vendredi, Serge Kakudji partagera la scène avec le guitariste David Demange dans une performance originale qui rappellera leur collaboration au Fimu de Belfort (lire notre article). Le samedi, le public découvrira une lecture du Vieil homme et la mer d’Ernest Hemingway portée par l’accordéon de Pascal Contet, avant une grande soirée autour du Voyage d’hiver de Schubert réunissant François Marthouret, Marie-Christine Barrault, le ténor Xavier de Lignerolles et Pascal Contet. Enfin, le dimanche 24 août, le festival se terminera à l’aube, 7 h du matin, sur les hauteurs d’Auxelles-Haut avec un concert du joueur de oud Ihab Radwan, une manière poétique d’accueillir le lever du jour en musique.
Des artistes de renom
Figure centrale de cette édition, Serge Kakudji s’est produit de Los Angeles à Montréal, de Paris à Versailles, et a chanté devant le président congolais Félix Tshisekedi et le roi Philippe de Belgique. Installé à Belfort, il dirige aujourd’hui la compagnie Likembe, tournée vers la création interculturelle. Marie-Christine Barrault, actrice incontournable du théâtre et du cinéma, revient au festival après une première participation en 2021. François Marthouret, acteur familier des planches et voix française de David Carradine dans Kill Bill, prêtera quant à lui son timbre unique à la lecture de Schubert.
Informations pratiques :
Les concerts sont proposés entre 18 et 25 euros, avec un pass quatre jours disponible entre 34 et 110 euros. Les rencontres avec les artistes sont ouvertes à participation libre et souvent prolongées par des improvisations musicales. Le programme complet est disponible sur le site ici.