Giromagny : tout savoir sur le festival Escales en musique

Le vendredi, Serge Kakudji partagera la scène avec le guitariste David Demange dans une performance originale qui rappellera leur collaboration au Fimu de Belfort (lire notre article). Le samedi, le public découvrira une lecture du Vieil homme et la mer d’Ernest Hemingway portée par l’accordéon de Pascal Contet, avant une grande soirée autour du Voyage d’hiver de Schubert réunissant François Marthouret, Marie-Christine Barrault, le ténor Xavier de Lignerolles et Pascal Contet. Enfin, le dimanche 24 août, le festival se terminera à l’aube, 7 h du matin, sur les hauteurs d’Auxelles-Haut avec un concert du joueur de oud Ihab Radwan, une manière poétique d’accueillir le lever du jour en musique.