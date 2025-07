Giromagny : le festival Escales en musique montre la voie

Avec Escales en musique, Pascal Contet voulait simplement jouer chez lui. « Je jouais partout, sauf là où j’habitais », confie-t-il. « Et ceux qui sont passés par le festival se souviennent de cet événement en milieu rural », sourit Pascal Contet. Il souhaitait aussi faire découvrir des artistes d’exception, qui ne font pas forcément halte à proximité du Territoire de Belfort. Escales en musique propose des concerts, mais aussi des rencontres avec les artistes qui se transforment, souvent, en concerts improvisés. Les concerts sont payants et les rencontres sont à prix libres. Escales en musique a, comme tout le monde, subit les contraintes budgétaires. Il y a moins de représentations, mais les organisateurs regorgent d’ingéniosité pour maintenir l’événement et limiter les coûts.

Le 21 août, dans l’église de Giromagny, Serge Kakudji sera associé à Luc Antonini, à l’orgue, et à Luc Gaugler, à la viole de gambe. La comédienne Marie-Christine Barrault, marraine de l’événement, sera également avec eux. Ils interpréteront des musiques du XVIe au XIXe siècle : Jean-Sébastien Bach, Johannes Brahms ou encore de Jean de Sainte-Colombe. Serge Kakudji proposera une nouvelle performance, le vendredi soir, avec David Demange à la guitare, sur le même format qu’au Fimu de Belfort (lire notre article). Autre temps fort, une lecture, le samedi, du Vieil homme et la mer, iconique roman d’Ernest Hemingway. Une lecture portée par l’accordéon de Pascal Contet.

Le dimanche 24 août, le festival se terminera… à l’aube. Les programmateurs proposent d’écouter un concert de Oud, aux premières heures du jour, à Auxelles-Haut, avec Ihab Radwan. « C’est le chant de l’espoir », promet Pascal Contet en décrivant ce qui va attendre le public, qui montera avec sa chaise, son café et ses croissants. Des sonorités lointaines viendront réveiller le Territoire de Belfort. Le souffle du nouveau monde. Peut-être celui d’un monde nouveau.