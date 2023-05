Fimu : Émile Bilodeau, le ton de l’engagement

« Le Quebec, un pays qui n’en est pas un ! » En quelques mots, Émile Bilodeau, le Québécois et parrain de cette 36e édition du festival international de musique universitaire (Fimu), donne le ton. Au sens figuré. Et au sens littéral du terme. L’accent de la Belle Province chante à Belfort. Avec légèreté. Mais aussi conviction.

Le Canada compte plus de 38 millions d’habitants. Les Québécois sont 8,5 millions, dont 85 % sont francophones. « Nous sommes de petits guerriers de la culture francophone », sourit Émile Bilodeau, chanteur folk, pure produit des chansonniers québécois comme les Cowboys fringants ou Lisa Leblanc. Du haut de ses 26 ans, le verbe libre, jovial et volubile, il défend cette culture menacée par le marketing et les promotions nord-américains. « La Francophonie est aux mains d’Ottawa (la capitale fédérale, NDLR) », s’étonne-t-il, déplorant le recul du français dans les foyers, alors même que c’est une langue officielle. Il en est un ardent défenseur. Et il la fait vivre cette culture.