,

Fimu : depuis trois ans Caroline accueille des artistes chez elle

Caroline Dewit, hébergeuse pour le Fimu depuis trois ans.
Cette année une dizaine de bénévoles accueille des artistes chez eux. | ©Le Trois - Jade Belleville

Le Fimu propose aux artistes de séjourner directement chez l’habitant. Caroline s’est portée volontaire pour ouvrir ses portes. Quatre jours riches en échanges culturels et musicaux.

Cette année, plus de 1 000 artistes vont proposer 223 concerts durant les quatre jours du festival international de musique (Fimu). Et pour accueillir tous ces talents et leur équipe venus des quatre coins du monde, le festival met en lien les artistes et des hébergeurs. À Belfort et aux alentours, une dizaine de bénévoles propose leur logis, le temps du festival.

Le choc des cultures

C’est le cas de Caroline Dewit. Au bruit des répétitions de musiciens avoisinants, elle se remémore ces échanges culturels et musicaux (lire notre article). Depuis trois ans, elle accueille des artistes dans sa maison dans le quartier de Mont. « Chez nous, on est deux. On a chacun notre bureau qui se transforme en chambre d’ami », indique la bénévole. Dès qu’elle est passée d’un appartement à une maison, elle n’a pas hésité.  

Hier soir, un groupe venu tout droit du Bénin, composé du rappeur Yewhe Yeton et de ses quatre musiciens, est arrivé chez Caroline. Et cela, pour les quatre jours du festival. « Ils sont super sympas et ils sont contents d’être là. » Pour eux, le Fimu est l’occasion de venir en France pour la première fois. Et en conséquence, de découvrir les spécialités locales. « Ce midi, ils se demandaient où était le piment. Il n’y avait que la moutarde et le poivre », relate Caroline. De même pour l’eau, les Béninois ont eu la surprise de pouvoir boire l’eau directement sortie du robinet. « Ce sont des petits détails comme ça, qui paraissent naturels pour nous mais pas pour eux. » Mais, visiter la cité du Lion n’est pas au programme. Pas le temps.

Mexique, Argentine, Bénin…

Ce n’est pas la première fois que Caroline participe de cette manière au Fimu. L’année dernière, elle avait accueilli un chanteur rockeur mexicain. Mais contrairement au groupe béninois, ce dernier ne parlait pas français. « Et moi je ne parlais pas espagnol, donc tout était en anglais. » Surprise pour la bénévole : le groupe ne prenait pas de petit-déjeuner mais buvait du maté. Une boisson infusée d’herbes d’origine sud-américaine. 

Lors de l’édition 2026 le groupe argentin Brassas avait trouvé refuge chez Caroline. Cette fois-ci, le groupe était composé de huit artistes : impossible pour Caroline d’accueillir tout le monde. Mais une solution a vite été trouvée. « Il y en avait quatre chez moi et quatre chez la voisine. » Au-delà d’artistes internationaux, elle a aussi pu accueillir des musiciens français. 

« Ça m’étonne toujours qu’ils arrivent à Belfort et qu’ils connaissent le Fimu. » Caroline l’avoue, avant d’habiter ici, elle ne connaissait pas le festival. Alors voir des artistes des quatre coins du monde y assister est surprenant. « À chaque fois, ils nous expliquent que là-bas, c’est connu chez les groupes semi-pro, amateurs. »

« À chaque fois, ils nous rendent énormément »

« C’est toujours une expérience géniale humainement, culturellement et musicalement », résume Caroline. Elle essaie d’assister à tous les concerts des groupes qu’elle héberge. « Mine de rien, on devient un peu complice même si un week-end ça peut paraître court. »

En tant que musicienne, elle profite de cette aventure pour, le soir de retour à la maison, jouer avec les artistes. « À chaque fois, ils nous rendent énormément. » Elle a d’ailleurs gardé des contacts avec certains d’entre eux. Le groupe argentin revient en tournée en Europe avec un passage en Autriche. « Je devais y aller mais ça tombe le même week-end que les Eurocks. »

Nos derniers articles

,
Niels, Mathis, Marius, Elies : les membres du groupe Amalgam

Amalgam : « La danse n’est pas du tout considérée comme un guest »

Le groupe bisontin Amalgam va monter samedi et dimanche soir sur la scène du festival international de musique. Une amitié de lycée qui a créé un projet dont la danse est le pilier.
Des contrôles douaniers renforcés ont été organisés durant toute la journée du 22 mai 2026 sur la frontière franco-suisse, dans le Territoire de Belfort et le Doubs.

80 fonctionnaires mobilisés pour un contrôle douanier franco-suisse

Les forces de l’ordres françaises et suisses ont uni leurs ressources pour mener un contrôle douanier renforcé dans le Territoire de Belfort et le Doubs ce vendredi 22 mai.
Natacha Polony, invitée des Forces Françaises de l'Industrie, le 20 mai 2026 à La JonXion.

Natacha Polony, souveraine au rendez-vous des Forces françaises de l’industrie à La JonXion

Natacha Polony, journaliste et essayiste, était mercredi l’invitée des Forces françaises de l’industrie (FFI) nord Franche-Comté. Devant un public acquis d’avance, elle a défendu l’idée du produire en France.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

93 Appartements6 Immeubles57 Maisons8 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC