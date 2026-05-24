Fimu : depuis trois ans Caroline accueille des artistes chez elle

C’est le cas de Caroline Dewit. Au bruit des répétitions de musiciens avoisinants, elle se remémore ces échanges culturels et musicaux (lire notre article). Depuis trois ans, elle accueille des artistes dans sa maison dans le quartier de Mont. « Chez nous, on est deux. On a chacun notre bureau qui se transforme en chambre d’ami », indique la bénévole. Dès qu’elle est passée d’un appartement à une maison, elle n’a pas hésité.

Hier soir, un groupe venu tout droit du Bénin, composé du rappeur Yewhe Yeton et de ses quatre musiciens, est arrivé chez Caroline. Et cela, pour les quatre jours du festival. « Ils sont super sympas et ils sont contents d’être là. » Pour eux, le Fimu est l’occasion de venir en France pour la première fois. Et en conséquence, de découvrir les spécialités locales. « Ce midi, ils se demandaient où était le piment. Il n’y avait que la moutarde et le poivre », relate Caroline. De même pour l’eau, les Béninois ont eu la surprise de pouvoir boire l’eau directement sortie du robinet. « Ce sont des petits détails comme ça, qui paraissent naturels pour nous mais pas pour eux. » Mais, visiter la cité du Lion n’est pas au programme. Pas le temps.