Fimu : « Ce festival est fou et les gens qui en sont fiers ont raison »

Je réfléchissais à ce sentiment de bonheur qui me nourrit. Cela peut paraître égocentrique mais j’ai un sentiment de fierté et une gratitude énorme envers Damien Meslot, Delphine Mentré et David Houzer qui m’ont permis d’avoir ce poste et d’occuper cette fonction car cela m’offre une fierté folle. Hier soir, j’ai eu un moment avec Alix Duprez, régisseur général du festival. On s’est pris une petite pause pendant un concert tous les deux. En regardant la scène, on a eu une bouffée de plénitude. Le job était fait grâce aux personnes qui ont pris du plaisir. Finalement, on oeuvre chacun à notre petite échelle. On est 500, 550 à travailler sur le Fimu. Nous sommes tous une infime partie de la chose, même à la direction. Mais le sentiment reste incroyable. Quand on y goûte, on ne peut pas revenir en arrière. On se sent utiles.