Fabien Dorier nous dit tout sur l’histoire du Nord Franche-Comté

« En fait, j’ai commencé par le dessert, poursuit Fabien : la remontée en L1, la Coupe de la Ligue, la Coupe de France. Après, on est passé à la lutte pour le maintien, la L2… » Points de suspension. Il ne dira rien sur les propriétaires du club qui ont conduit, après la cession par Peugeot, au naufrage jusqu’à frôler la faillite.

Son premier CDD au FCSM, il le devait à ses études en histoire. Il a rédigé un mémoire de maîtrise intitulé Identité et mémoire au sein d’un club de football, à travers l’exemple du FC Sochaux. A la suite de ce mémoire, le FCSM lui confie le tri des archives du club et la rédaction d’un livre pour le grand public en 2001 : Le FC Sochaux-Montbéliard – 1928-1994. De fil en aiguille (et grâce à de bonnes notions en codage informatique), il s’occupe du site internet du club et est embauché à la communication. Après internet sont arrivés les réseaux sociaux, puis les portables, la vidéo… « Pendant vingt-trois ans, je n’ai jamais fait le même métier », sourit Fabien.

C’est maintenant à travers la vidéo qu’il allie sa passion de l’histoire, son intérêt pour la vulgarisation, son envie de mettre en valeur le nord Franche-Comté, bassin de vie pour lequel il voue un véritable attachement. Cette démarche est une conséquence de sa reconversion. A 45 ans, il a fallu se réinventer. Fabien s’est lancé comme consultant en communication et formateur. Et aussi comme chroniqueur sur France Bleu (devenu Ici depuis), qui l’a sollicité pour des chroniques historiques le dimanche matin, sur l’histoire locale. L’émission, intitulée Si l’histoire m’était « comté » durait une heure, de 9 h à 10 h.

En 44 épisodes, il a traité des thématiques comme le monument des Trois-Sièges à Belfort, le loup en Franche-Comté, les princes de Montbéliard, la préhistoire dans le nord Franche-Comté. Une expérience dont il garde un très bon souvenir, même s’il ressentait une certaine frustration de ne pouvoir compléter ses interventions de cartes ou d’illustrations, radio oblige. Le format vidéo le lui permet désormais. « Mon objectif était de faire quelque chose de dynamique, qui fonctionne bien sur les réseaux », explique-t-il. Après quelques essais et maquettes, il se lance, avec l’aide de sa compagne, Aurélia, fin septembre 2024.