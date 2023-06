Eurocks : le show Drague Me sera « protéiforme, chimérique, pluriel »

Mascare, 33 ans, est l’une des artistes du duo Namoro, créé en 2018 avec Bili Bellegarde. Chanteuse et guitariste, elle participe ce soir au show « Drague Me », création originale des Eurockéennes. Un concert qui clôture la journée du vendredi avec comme décor des maquillages époustouflants, des talons vertigineux, des prouesses vocales et des chorégraphies envoûtantes, mêlées à des vidéos mixées en live sur des écrans géants. Interview.