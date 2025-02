Eurockéennes : Ofenbach, Yodelice et Theodora complètent l’édition 2025

DJ Snake et Justice avaient déjà été annoncés parmi les têtes d’affiche électro. À leurs côtés, le groupe Fcukers, qui fusionne électro, house et disco, ainsi qu’Ofenbach. « Ils n’étaient jamais venus auparavant », note Kem Lalot. Le duo, qui a explosé en 2017 avec Be Mine et s’impose en 2024 comme l’artiste français le plus écouté au monde, présentera un nouveau live avec des musiciens sur scène.

La house nord-irlandaise de Bicep promet un show visuel particulièrement soigné, tandis qu’I Hate Models, adepte d’une techno plus dure, fait figure d’incontournable. « C’est l’artiste live le plus écouté par la Gen Z », souligne le programmateur.