Éric Ruf, l’enfant de Belfort, triomphe aux Molières 2025

Né à Belfort en 1969, Éric Ruf a passé son enfance et adolescence dans la cité du Lion. Il a fait ses premiers pas artistiques dans sa ville natale, au conservatoire de Belfort, avant de rejoindre la Comédie-Française en 1993. Devenu sociétaire en 1998 puis administrateur général en 2014, il a raflé de nombreux prix ce lundi 28 avril pour sa mise en scène du Soulier de satin. Cette pièce, longue de sept heures, raconte une histoire d’amour empêchée entre Rodrigue et Prouhèze, dans une trame mêlant mystique chrétienne, aventures maritimes et méditation politique.

La pièce a ainsi reçu cinq prix : ceux du Théâtre public, de la mise en scène dans un spectacle du théâtre public, de la création visuelle et sonore, de la comédienne dans un spectacle de théâtre public (Marina Hands) et du comédien dans un second rôle (Laurent Stocker).